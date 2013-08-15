乍得因环保问题叫停中石油当地业务

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8703元附近
路透上海4月13日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8703元附近，较上日升值约237点。
路透恩贾梅纳8月14日 - 乍得已经暂停中石油子公司--中油国际(乍得)公司的一切活动，因该公司在乍得南部钻探时违反环保标准。
乍得石油部长Djerassem Le Bemadjiel周二晚些时候对国家广播台表示，对首都以南约200公里的Koudalwa油田进行考察之后，乍得决定无限期暂停中油国际(乍得)公司的活动。
“我们发现该公司公然违反环保标准……这种行为无法让人接受。”Le Bemadjiel说道。
“他们没有处理溢出原油的装置，甚至还故意让原油溢出，以降低成本。”
Le Bemadjiel指出，中油国际(乍得)公司进行钻探后，在没有防护措施的情况下丢弃原油，随后要求当地乍得工人在没有防护装备的情况下清理原油。
未能联系到中油国际(乍得)公司置评。致电中石油总部亦无人接听。中石油从2003年起开始在乍得开展业务，近期获得在该国南部进行勘探的权利。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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