长江证券第一大股东变更 新理益斥100亿元接手近15%股权

路透上海4月29日 - 中国中型券商长江证券(000783.SZ)周三公告称，公司第一大股东海尔投资发展公司将所持长江证券14.72%股权全数出让给新理益集团，作价100亿元人民币，新理益将成为长江证券新的第一大股东。

新理益大股东刘益谦是国内资本市场的活跃人士，新理益还是天茂集团(000627.SZ)大股东。公告并指出，新理益不排除在未来12个月内进一步增持长江证券股份的可能性。

公告显示，新理益将在周三前支付20亿元定金和10亿元转让款，在5月25日前支付70亿元价款，新理益以自有资金及合法自筹资金来支付。

以这次转让的6亿9,788.81万股来计，此次转让每股价格为14.33元，是在长江证券本次停牌前30个交易日收盘均价基础上折让约一成。

海尔投资发展注册资本2.52亿元，青岛海尔集体资产管理协会占63.42%股权，海尔集团占21.05%，员工及个人出资比例为15.53%。

长江证券自上周三起停牌，等待重大事项公告，上一交易日收报18.92元。公司股票周三起将复牌。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。