中国主要铝冶炼厂周四将开会讨论减产--彭博

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透北京12月9日 - 据彭博周三报道，中国主要铝冶炼厂周四将开会讨论可能减产，以应对价格下跌。作为备受打压的基本金属之一，铝冶炼商也开始考虑采取协调行动，削减大量过剩供应。
彭博引述消息人士报道称，包括中铝在内的14家铝冶炼商将在中国西南部的昆明市召开会议。
报道称，消息人士指出，参会公司将讨论减产等举措，不过不能保证该次会议将带来任何行动。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。