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中国财经 | 2015年 12月 9日 星期三 18:33 BJT

中国主要铝冶炼厂周四将开会讨论减产--彭博

路透北京12月9日 - 据彭博周三报道，中国主要铝冶炼厂周四将开会讨论可能减产，以应对价格下跌。作为备受打压的基本金属之一，铝冶炼商也开始考虑采取协调行动，削减大量过剩供应。

彭博引述消息人士报道称，包括中铝在内的14家铝冶炼商将在中国西南部的昆明市召开会议。

报道称，消息人士指出，参会公司将讨论减产等举措，不过不能保证该次会议将带来任何行动。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)

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