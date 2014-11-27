中铝原副总裁李东光被提起公诉

安徽省副省长周春雨涉嫌严重违纪接受组织审查--中纪委
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）
路透上海11月27日 - 新华社周四报导称，中国铝业股份有限公司原副总裁、中铝国际贸易有限公司原总经理李东光涉嫌受贿犯罪被提起公诉。
报导称，李东光涉嫌受贿犯罪一案，经最高人民检察院依法指定管辖，日前已由河北省邯郸市人民检察院向河北省邯郸市中级人民法院提起公诉。（完）
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据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）
路透东京4月26日 - 日本负责2011年大地震和福岛核灾难灾后重建的复兴大臣今村雅弘周三辞职，他之前表示，这次灾难幸好发生在东北地区而不是东京地区。
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。