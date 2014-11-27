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时事要闻 | 2014年 11月 27日 星期四 14:28 BJT

中铝原副总裁李东光被提起公诉

路透上海11月27日 - 新华社周四报导称，中国铝业股份有限公司原副总裁、中铝国际贸易有限公司原总经理李东光涉嫌受贿犯罪被提起公诉。

报导称，李东光涉嫌受贿犯罪一案，经最高人民检察院依法指定管辖，日前已由河北省邯郸市人民检察院向河北省邯郸市中级人民法院提起公诉。（完）

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