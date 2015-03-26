中国铝业去年亏损162亿元 因计提大额资产减值准备等

路透上海3月26日 - 中国最大铝生产商--中国铝业(2600.HK)(601600.SS)周四公布年报，去年亏损162.17亿元人民币，主要原因之一是公司对部分固定资产计提大额减值准备。

年报显示，去年实现营收1,417.72亿元，同比下降18.07%；每股亏损1.20元。公司决定今年不进行利润分配。

年报指出，公司主导产品销售价格下降约2%-7%，今年对部分长期资产计提大额资产减值准备，以及对内部退养和协商解除劳动关系人员计提辞退及内退福利费用，使得公司由盈利转为亏损。该公司2013年实现净利9.48亿元。

年报显示，中国铝业2014年资产减值损失为74.59亿元，较上年增加56.60亿元。中国铝业分别对重庆分公司、中铝宁夏能源集团有限公司硅产业子公司、部分拟退出的电解铝生产线计提了资产减值准备。

此外，2014年公司管理费用为43.07亿元，同比增长65.18%。主要原因是集团计提了辞退及内退福利费用。

当然，中国铝业主业低迷不振亦是一个不可忽视的原因。因产能过剩及市场需求不振，去年中国电解铝的平均价格同比下跌6%，中国铝业去年主营业务的整体毛利仅1.3%，其中电解铝毛利率为-5.16%。

中国证券报周四报导称，回顾A股历史，A股上市公司年亏损额超过百亿元的只有2008年的东方航空(600115.SS)(0670.HK)及2011年的中国远洋(1919.HK)(601919.SS)。2014年中国铝业巨亏162亿元，刷新了此前的亏损纪录。

报导引述瑞银证券分析人士认为，经过2012年-2014年大额资产减值，中国铝业的高成本经营性资产计提已经较为充分，公司人员逐步下降至6万人附近，公司2015年经营出现亏损的压力已经大幅降低。

中国铝业A股周三收报6.27元，过去一个月累计上涨21.5%。（完）

(发稿 林琦；审校 曾祥进)

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