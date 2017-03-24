中国铝业2016年净利增长逾一倍 因铝价劲升和生产成本下降

路透新加坡3月23日 - 中国铝业(601600.SS) (2600.HK) (ACH.N)去年净利增长逾一倍，连续第二年盈利，因有色金属价格回升和生产成本下降。

中国铝业在上海证交所的文件中表示，2016年净利4.025亿元人民币(5,850万美元)，上年修正后为获利1.486亿元人民币。

伦敦金属交易所(LME)期铝MAL3去年大涨逾10%，今年迄今涨势仍在继续，因全球产能减少和中国基建项目上马。中国是全球最大的铝生产和消费国。(完)