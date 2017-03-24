中国铝业2016年净利增长逾一倍 因铝价劲升和生产成本下降

穆迪称没有重估中国评级的具体时间表
路透上海5月24日 - 美国穆迪投资者服务公司(Moody's)主权风险部高级副总裁Marie Diron表示，在周三调降中国评级之后，穆迪没有重新考虑中国评级的具体时间表。
路透新加坡3月23日 - 中国铝业(601600.SS) (2600.HK) (ACH.N)去年净利增长逾一倍，连续第二年盈利，因有色金属价格回升和生产成本下降。
中国铝业在上海证交所的文件中表示，2016年净利4.025亿元人民币(5,850万美元)，上年修正后为获利1.486亿元人民币。
伦敦金属交易所(LME)期铝MAL3去年大涨逾10%，今年迄今涨势仍在继续，因全球产能减少和中国基建项目上马。中国是全球最大的铝生产和消费国。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透上海5月24日 - 美国穆迪投资者服务公司(Moody's)主权风险部高级副总裁Marie Diron表示，在周三调降中国评级之后，穆迪没有重新考虑中国评级的具体时间表。
路透上海5月24日 - 中国房地产企业借道信托融资料继续收紧。三位消息人士周二晚间透露，银监会日前发文将开展房地产信托业务纳入今年现场检查要点，重点查是否存在规避房地产贷款监管要求变相开展相关业务和股+债”项目中是否存在不真实的股权或债权等。
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。