中国铝业公司拟引入民营资本 推进子公司员工持股--报载

路透上海8月5日 - 中国证券报周二报导称，中国最大氧化铝和电解铝生产商--中国铝业公司正在积极寻求与行业内的优秀民营企业合资、合作，引入民营非公资本，实现股权多元化；亦在推进旗下三家企业的员工持股、技术骨干持股试点工作。

报导指出，中国铝业公司的深化改革领导小组正在研究制定公司重点改革任务和改革工作要点，为公司全面深化改革制订路线图和时间表。

中铝公司旗下企业结合自身的竞争优势、区位特点等，通过各种形式探索与优秀民营企业、民营资本的合作发展。4月，中铝公司旗下中国铝业股份有限公司(601600.SS)(2600.HK)与杭州锦江集团公司共同出资设立华锦铝业，意味着中铝向混合所有制迈出了实质性一步。

此前，中国铝业公司董事长熊维平表示，中铝未来几年的重点是解决铝板块的亏损问题，电解铝正是中铝最脆弱的一部分。产业要发展，就要向市场找战略合作伙伴，向市场筹集资金，去上市，去再融资，去走混合所有制的道路。

中共十八届三中全会决定提出要积极发展混合所有制经济，包括央企在内的国有企业近阶段都将发展混合所有制经济作为近期的工作重点。国务院国资委近期确定中国医药集团总公司和中国建筑材料集团有限公司为央企发展混合所有制经济首批试点企业。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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