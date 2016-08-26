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中国财经 | 2016年 8月 26日 星期五 08:25 BJT

中国铝业上半年净利大增 因铝价劲升

路透新加坡8月25日 - 中国铝业(601600.SS) (2600.HK) (ACH.N)周四表示，今年上半年获利大增，主因铝价普遍回升。

中国铝业在上海证交所的文件中表示，上半年净利5,740万元人民币(862万美元)，上年同期获利150万元人民币。

伦敦金属交易所(LME)期铝上半年大涨约10%；同时沪铝价格上涨约13%，尽管价格水准仍大都低于上年同期。

中国炼铝厂在去年末减产，为支持价格而降低供应量。(完)

(编译 戴素萍 审校 龚芳)

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