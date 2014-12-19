中国铝业董事长因工作变动辞职 拟出售硅产业资产

路透上海12月19日 - 中国最大铝生产商--中国铝业(2600.HK)(601600.SS)周五公告称，现任董事长熊维平因工作变动，已提出辞去公司董事长和董事职务，董事会决定推举执行董事罗建川代行董事长职权。

公告同时指出，受国际国内硅产业市场低迷等客观因素影响，为调整产业结构，盘活存量资产，中国铝业拟通过资产挂牌出售方式对控股子公司中铝宁夏能源公司所属四家硅产业子公司进行资产重组。

这四家子公司涉及自硅矿石开采、工业硅、单晶硅及多晶硅、电池及组件的整条光伏产业链。不过除宁电硅业估值为2,386.15万元人民币，银星多晶硅等其余三家子公司的市场评估值均为负资产。这四家公司拟捆绑打包出售，挂牌出售价格为1元。

中铝宁夏能源的控股子公司银星能源(000862.SZ)周五亦公告称，拟将持有的银星多晶硅26.88%股权与中铝宁夏能源持有的73.12%股权一同挂牌出售，因银星多晶硅资产评估值为负值，挂牌价格亦为1元。

中国铝业A股周四收报5.27元，过去一个月累计上涨35.5%。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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