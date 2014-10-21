中铝公司董事长易人 原成都市市长葛红林接任

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透上海10月21日 - 中国最大的铝生产商--中国铝业公司（Chinalco）周一称，成都市市长葛红林接替熊维平任中铝公司董事长、党组书记，董事长职务任免按有关法律和程序办理。
网站新闻稿称，上述任免来自中共党中央和国务院决定，是根据中铝公司班子建设实际和工作需要，从有利于中铝公司改革发展等需要作出。
葛红林2003年8月以来一直担任成都市委副书记、市长。《第一财经日报》周二称，熊维平的下一个职位有可能是国有重点大型企业监事会主席。
中国铝业公司旗下上市公司中国铝业(601600.SS)周一收报3.800元人民币，此前一个月累计下跌2.56%。（完）
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(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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