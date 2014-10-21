版本:
中国
中国财经 | 2014年 10月 21日 星期二 09:26 BJT

中铝公司董事长易人 原成都市市长葛红林接任

路透上海10月21日 - 中国最大的铝生产商--中国铝业公司（Chinalco）周一称，成都市市长葛红林接替熊维平任中铝公司董事长、党组书记，董事长职务任免按有关法律和程序办理。

网站新闻稿称，上述任免来自中共党中央和国务院决定，是根据中铝公司班子建设实际和工作需要，从有利于中铝公司改革发展等需要作出。

葛红林2003年8月以来一直担任成都市委副书记、市长。《第一财经日报》周二称，熊维平的下一个职位有可能是国有重点大型企业监事会主席。

中国铝业公司旗下上市公司中国铝业(601600.SS)周一收报3.800元人民币，此前一个月累计下跌2.56%。（完）

欲了解新闻稿全文，请点选here

(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐