（更正）独家：中国铝业向几内亚提议允许其接管所有西芒杜铁矿项目

资料图片：2010年3月，中国铝业总部前的中国国旗和公司旗帜。 REUTERS/Christina Hu

（更正：内文第九段应为“中国铝业3月向几内亚政府发出协议草案”非“中国铝业3月向中国政府发出协议草案”）

路透科纳克里5月15日 - 知情消息人士称，中国铝业集团寻求几内亚准许其完全接管陷入困境的西芒杜(Simandou)铁矿石矿山项目。中国目前在实施全球性策略，确保未来数十年能获得关键的资源供应。

该矿山位于几内亚的偏远地区，其规划恰逢全球铁矿石价格低迷时期，目前又身陷法律争端，不过仍引起中国方面的极大兴趣。中国是全球最大的钢铁生产国和消费国。

中国铝业的书面提议寻求争取比几内亚矿产法既有规定更有利的条款。西芒杜铁矿被国际矿业视为目前世界上储量最大、品质最高、尚未开发的铁矿。

据其中一位消息人士称，最重要的让步是，中国铝业已建议可调整矿产法，以允许其在不通过公开竞标的情况下收购西芒杜的全部四个矿区。该消息人士拒绝署名。

被路透问及该项目时，中国铝业一名发言人对该公司与几内亚的协商一概不予置评。

矿业部长Abdoulaye Magassouba上周接受路透专访时，没有对中国铝业的提议置评，但表示中国铝业有可能全盘让步。

“大家都想通吃，”他对路透表示，“当然，他们有表达兴趣的自由，但最后我们将根据商业协商做出决定。”

**长期停摆的项目**

力拓(RIO.AX)曾于10月表示，已将持有的Simandou多数股权卖给中国铝业3668.HK，许多人希望此举能重振这项停摆多时的项目。

熟知内情的一位消息人士对路透表示，中国铝业3月向几内亚政府发出协议草案，包括一个在开始开发第三区与第四区之前，先行接管第一区与第二区的提案。

第一区与第二区所有权归属几内亚，不过这两区是几内亚与以色列富豪Steinmetz旗下BSGR之间诉讼官司的焦点。

业界消息人士表示几内亚已错过铁矿石的超级周期，巨大的澳洲矿藏将为全球提供多年的充足供应。

消息人士称，那显示中国对西芒杜的兴趣是长期战略的一部分，更多是出于对资源控制的担忧，而非着眼于短期的股东价值。

西芒杜偏僻的丛林山丘底下，蕴藏着数以十亿吨计的全球最高等级铁矿石，但要将这些矿石运到几内亚沿岸，据政府估计，得花230亿美元升级基础设施。

那包括建造650公里的铁路、35座桥梁、24公里的隧道及一座深水海港。

若取道利比里亚或可削减成本，利比里亚的海岸要更近一些。但Magassouba对路透表示，政府绝不会接受这个方式，政府认为穿越几内亚的铁路对国家发展至关重要。

一名亦不愿具名的政府高层交涉人士证实，中国铝业正寻求拿下全部矿区。(完)