中国铝业公司原总经理孙兆学严重违纪被立案审查--中纪委

路透北京12月23日 - 中纪委网站周二公布，中共中央纪委对中国铝业公司原党组成员、总经理孙兆学严重违纪问题进行了立案审查。经查，孙兆学利用职务上的便利为他人谋取利益，索取、收受巨额贿赂；与他人通奸。

孙兆学的上述行为已构成严重违纪违法，其中受贿问题涉嫌犯罪，决定给予孙兆学开除党籍处分；由监察部报请国务院批准给予其行政开除处分；将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。

周一晚间，中纪委网站发布公告称，全国政协副主席、中共中央统战部部长令计划涉嫌严重违纪接受组织调查。

今年以来，除查办原中央政治局常委周永康、原军委副主席徐才厚外，另有30多名中管干部因涉嫌严重违纪违法接受组织调查，其中既有省一级地方党委政府的负责人，也有中央部门单位“一把手”，既有中央企业的老总，也有纪检系统的干部。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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