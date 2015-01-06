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娱乐体育 | 2015年 1月 6日 星期二 14:05 BJT

房祖名涉毒案将于周五开庭审理

路透北京1月6日 - 媒体周二报导称，成龙之子房祖名涉毒案将于周五开庭审理。

《法制晚报》发布微博称，此案将在北京市东城区法院进行审理。

上个月，房祖名因“容留他人吸毒罪”被正式起诉，警方称在其住所发现大麻100克。（完）

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