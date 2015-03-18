香奈儿经典款包袋下月在华将降价

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透巴黎3月17日 - 法国奢侈品牌香奈儿（Chanel）称，计划提高产品在欧洲市场售价，同时调降在亚洲市场售价，以应对欧元贬值并遏制购买假货的现象。
香奈儿此次产品调价将自4月8日起实施，调价对象为11.12、2.55和Boy三个经典款包袋。
“此次调价将使得我们产品在世界各地的售价趋于一致。”香奈儿周二声明中称。
声明指出，此举还有助于香奈儿遏制基于价差催生的平行转售市场，后者损害了香奈儿的业务、形象和品牌的专属性。
香奈儿时尚部门负责人帕夫洛夫斯基（Bruno Pavlovsky）称，产品在全球的售价较全球欧元基准价上下波动幅度将不会超过10%。
香奈儿称，调降后11.12和2.55包款在欧洲售价将从3,550欧元上调至4,260欧元，Boy包款售价将从3,100欧元涨至3,720欧元。
这三款包袋在日本、美国、英国和加拿大的售价将维持不变，而在香港、中国大陆、韩国、越南、泰国、迪拜和俄罗斯的售价将下调。
香奈儿并表示，今年将逐步对其他产品售价进行统一化调整。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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