香奈儿经典款包袋下月在华将降价

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎3月17日 - 法国奢侈品牌香奈儿（Chanel）称，计划提高产品在欧洲市场售价，同时调降在亚洲市场售价，以应对欧元贬值并遏制购买假货的现象。
香奈儿此次产品调价将自4月8日起实施，调价对象为11.12、2.55和Boy三个经典款包袋。
“此次调价将使得我们产品在世界各地的售价趋于一致。”香奈儿周二声明中称。
声明指出，此举还有助于香奈儿遏制基于价差催生的平行转售市场，后者损害了香奈儿的业务、形象和品牌的专属性。
香奈儿时尚部门负责人帕夫洛夫斯基（Bruno Pavlovsky）称，产品在全球的售价较全球欧元基准价上下波动幅度将不会超过10%。
香奈儿称，调降后11.12和2.55包款在欧洲售价将从3,550欧元上调至4,260欧元，Boy包款售价将从3,100欧元涨至3,720欧元。
这三款包袋在日本、美国、英国和加拿大的售价将维持不变，而在香港、中国大陆、韩国、越南、泰国、迪拜和俄罗斯的售价将下调。
香奈儿并表示，今年将逐步对其他产品售价进行统一化调整。（完）
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(