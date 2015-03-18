香奈儿经典款包袋下月在华将降价

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎3月17日 - 法国奢侈品牌香奈儿（Chanel）称，计划提高产品在欧洲市场售价，同时调降在亚洲市场售价，以应对欧元贬值并遏制购买假货的现象。

香奈儿此次产品调价将自4月8日起实施，调价对象为11.12、2.55和Boy三个经典款包袋。

“此次调价将使得我们产品在世界各地的售价趋于一致。”香奈儿周二声明中称。

声明指出，此举还有助于香奈儿遏制基于价差催生的平行转售市场，后者损害了香奈儿的业务、形象和品牌的专属性。

香奈儿时尚部门负责人帕夫洛夫斯基（Bruno Pavlovsky）称，产品在全球的售价较全球欧元基准价上下波动幅度将不会超过10%。

香奈儿称，调降后11.12和2.55包款在欧洲售价将从3,550欧元上调至4,260欧元，Boy包款售价将从3,100欧元涨至3,720欧元。

这三款包袋在日本、美国、英国和加拿大的售价将维持不变，而在香港、中国大陆、韩国、越南、泰国、迪拜和俄罗斯的售价将下调。