长安汽车称拟收购长安标致雪铁龙50%股权

弃风严重致内蒙等六省区被红色预警 今年不得新建风电--能源局
路透北京2月22日 - 中国国家能源局周三称，内蒙古、黑龙江、吉林、宁夏、甘肃、新疆等省区为风电开发建设红色预警区域，2017年红色预警的省区不得核准建设新的风电项目，并要采取有效措施着力解决弃风问题。
路透上海12月9日电---中国重庆长安汽车股份有限公司(000625.SZ)(200625.SZ)周六公告称,拟收购母公司长安汽车集团挂牌出售的长安标致雪铁龙汽车有限公司50%股权.
长安标致雪铁龙为长安汽车集团股份有限公司与法国标致雪铁龙(PEUP.PA)的合资企业,双方各持50%股权.日前,长安汽车集团已将其所持股权在重庆联合产权交易所挂牌出售,挂牌价20亿元人民币.
20亿的产权转让价格包括两部分:一是合资公司50%股权以9月30日为基准日的评估值13.9亿元人民币;以及长安集团于评估基准日9月30日至此次股权转让完成日之间将对合资公司的第二期出资人民币6.17亿元.
长安汽车公告称,为拓展产品谱系,避免与控股股东长安汽车集团之间潜在的同业竞争,公司拟以自筹资金收购上述股权.路透此前已援引消息人士表示,长安汽车集团将把其所持股权出售给上市公司长安汽车.
公司称,本次交易须取得公司股东大会批准,并经国家发改委、商务部审批或核准後方可实施.
长安标致雪铁龙汽车於2011年11月成立,注册资金40亿元,初期投资额84亿元.公告称,合资公司为在建项目,预计2013年7月建成投产.
长安汽车A股周五收报5.62元,涨0.54%,过去一个月累计涨1.25%.(完)
参看细节,请点击深圳证交所网站(here)
--发稿 林高丽; 审校 曾祥进
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