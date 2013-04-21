长安汽车力争今年自主品牌轿车销量倍增--董事长

金隅、隆基泰和等河北概念股盘中大涨 中国此前宣布设新特区（更新版）
路透香港4月3日 - 金隅股份、隆基泰和智慧能源等河北概念股周一早盘盘中股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。
路透上海4月20日 - 中国重庆长安汽车股份有限公司(000625.SZ)(200625.SZ)董事长徐留平周六表示，长安自主品牌轿车销售处于良好增长态势，公司力争今年销量同比倍增。
他在出席上海车展间隙对路透表示，“(今年自主品牌轿车销量)怎么也得翻个一番吧，去年是20多万辆。”
长安汽车今年一季度汽车销量为55.2万辆，同比增长23.8%；其中自主品牌轿车累计销量为10.33万辆，同比增75%。
本次上海车展长安汽车推出五款首发车型，包括两厢车致尚XT、SUV概念车CS95、逸动混合动力车型等。
长安汽车A股周五收报10.99元人民币，过去一个月上涨28.99%。(完)
(发稿 边竞; 审校 张喜良)
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