长安福特汽车斥资11亿美元收购中国东北一车厂

4月末中国外储连三月回升至3.03万亿美元 跨境流动续向均衡收敛
路透北京5月7日 - 中国央行周日公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。
路透北京4月2日 - 福特汽车(F.N)与重庆长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ)的合资企业发言人表示，公司将斥资66亿元人民币(11亿美元)接管中国东北一车厂，并对其进行升级改造。
该厂将使长安福特在中国年产量增加20万辆，以满足中国对乘用车不断增长的需求。
“我们在寻找长期成长机会，”福特发言人Claire Li表示，并称这将有助于公司在中国市场的地域布局。福特目前在中国西部城市重庆以及位于长江三角洲的杭州设有工厂。
将要收购的工厂之前由哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司运营，后者是重庆长安汽车母公司的旗下子公司。Claire Li表示，工厂升级改造后，将于2016年下半年开始生产长安福特汽车。(完)
(编译 王颖；审校 李爽)
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