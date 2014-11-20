长安汽车预计明年销量将增长10%--总裁

路透广州11月20日 - 重庆长安汽车(000625.SZ)总裁张宝林周四表示，公司预计明年销量将达到280万辆，2014年销量预估为255万辆。长安汽车是福特汽车(F.N)的中国合作伙伴。

张宝林在广州车展上对记者表示，他预计2015年中国汽车市场将增长6%左右，与今年的增幅相似。

长安汽车今年前10个月的汽车总销量为210万辆，较上年同期增长22%。该公司与日本汽车制造商马自达(7261.T)和法国厂商PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)也是伙伴关系。(完)

(编译 王颖；审校 屈桂娟)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。