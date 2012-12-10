长城汽车正洽谈在印度设立全资子公司--印度官员

路透孟买/新德里12月10日电---一名印度行业官员周一表示,中国最大的运动型多功能车(SUV)制造商--长城汽车(601633.SS)正洽谈将在印度设立全资公司,这将是中国汽车制造商首度独自进入该国市场.

印度汽车制造商协会(SIAM)会长Vishnu Mathur接受路透采访时称,长城汽车(2333.HK)上周派代表团来访印度,目标是于2016年在印度开始生产汽车.长城汽车是中国第八大汽车制造商.

"他们力争在印度设立制造厂,"Mathur表示,"他们正在接洽业内、政府和供应商."

Mathur称,长城汽车高层上周会晤SIAM代表.他并未提供投资计划的细节.

路透尚未联系上长城汽车代表置评.(完)

--编译 王翔琼;审校 田建华

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