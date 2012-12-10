长城汽车正洽谈在印度设立全资子公司--印度官员

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透孟买/新德里12月10日电---一名印度行业官员周一表示,中国最大的运动型多功能车(SUV)制造商--长城汽车(601633.SS)正洽谈将在印度设立全资公司,这将是中国汽车制造商首度独自进入该国市场.
印度汽车制造商协会(SIAM)会长Vishnu Mathur接受路透采访时称,长城汽车(2333.HK)上周派代表团来访印度,目标是于2016年在印度开始生产汽车.长城汽车是中国第八大汽车制造商.
"他们力争在印度设立制造厂,"Mathur表示,"他们正在接洽业内、政府和供应商."
Mathur称,长城汽车高层上周会晤SIAM代表.他并未提供投资计划的细节.
路透尚未联系上长城汽车代表置评.(完)
--编译 王翔琼;审校 田建华
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。