长虹集团定改革转型方案 拟发展混合制引入战略投资者

路透上海8月13日 - 中国大型消费电子类上市公司－－四川长虹(600839.SS) 在周二涨停后，于周三公布了控股股东长虹集团加快改革转型的改革方案，方案包括改组控股公司治理结构，设计中长期激励，引入战略投资者，发展混合所有制经济等内容。