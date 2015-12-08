四川长虹拟与申万宏源共同组建并购基金 规模100亿元

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海12月8日 - 中国四川长虹电器股份有限公司(600839.SS)与申万宏源集团股份有限公司(000166.SZ)周二同时公告称，四川长虹拟与申万宏源旗下全资直投子公司申银万国投资有限公司共同发起组建申万宏源长虹并购基金，基金总规模拟为100亿元，首期认缴资本额拟为10亿元。
公告并称，四川长虹拟以现金出资1.5亿元，申万投资拟以现金出资1.5亿元；其中，申万投资重点提供投资项目、融资渠道等资源支持，四川长虹重点提供产业、上市公司平台等资源支持，双方合资设立的基金管理公司重点提供并购基金相关专业化、市场化运营管理服务及其他管理服务。
“本次合作充分利用了申万投资在投资管理、资金募集、项目资源等方面的优势和四川长虹在消费电子、核心器件研发与制造领域所具有的紮实产业基础和丰富的行业经验。”申万宏源在公告中称。
公告还指出，基金投资领域主要围绕四川长虹战略相关产业，致力于基于四川长虹产业战略发展需求而进行的项目投资，包括但不仅限于云计算、大数据、移动互联网、智能终端及其他长虹战略相关产业领域。
四川长虹股票周一收报6.12元，近一个月累计下跌12.32%；申万宏源股票周一收报10.65元，过去一个月累计下跌11.02%。(完)
参看详情，可点选上海证券交易所网站here
深圳交易所网站here
(发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)