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中国财经 | 2017年 5月 24日 星期三 08:22 BJT

中国长江证券大股东增持542万股 未来一年拟增持至少3,000万股

路透上海5月24日 - 中国中型券商--长江证券股份有限公司(000783.SZ)周二晚公告称，公司第一大股东新理益集团当天增持长江证券541.7万股股份，约占后者总股本0.1%；未来一年新理益集团拟增持至少3,000万股长江证券股份。

公告显示，新理益集团此番增持目的是：基于对长江证券持续稳定健康发展的信心和对公司股票价值的合理判断。

增持后新理益集团持股比例增至12.72%，其与一致行动人合计持股达17.01%。

上海证券报周三报导统计，周二晚，沪深两市近20家上市公司披露了股份增持计划，包括控股股东、公司高管、高管家属等在内，纷纷加入了增持的队列，就为了一个信念--“信心比黄金重要”。

长江证券周二收报8.48元，过去一个月累计下跌12.57%。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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