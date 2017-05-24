中国长江证券大股东增持542万股 未来一年拟增持至少3,000万股

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透上海5月24日 - 中国中型券商--长江证券股份有限公司(000783.SZ)周二晚公告称，公司第一大股东新理益集团当天增持长江证券541.7万股股份，约占后者总股本0.1%；未来一年新理益集团拟增持至少3,000万股长江证券股份。
公告显示，新理益集团此番增持目的是：基于对长江证券持续稳定健康发展的信心和对公司股票价值的合理判断。
增持后新理益集团持股比例增至12.72%，其与一致行动人合计持股达17.01%。
上海证券报周三报导统计，周二晚，沪深两市近20家上市公司披露了股份增持计划，包括控股股东、公司高管、高管家属等在内，纷纷加入了增持的队列，就为了一个信念--“信心比黄金重要”。
长江证券周二收报8.48元，过去一个月累计下跌12.57%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。