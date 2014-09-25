国务院：提升长江黄金水道功能 建设综合立体交通走廊

（重发）今年改革重点扎实有效去产能 因城因地因层施策去库存--发改委
路透北京4月28日 - 2017年中国全国经济体制改革工作会议日前召开。国家发改委网站刊登会议新闻稿指出，今年要突出抓好牵一发动全身的改革，首先是扎实有效去产能，其次是因城因地因层施策去库存，把去库存和促进人口城镇化结合起来。
路透北京9月25日 - 中国国务院周四印发关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见，以提升长江黄金水道功能，建设综合立体交通走廊，形成快速大能力铁路通道。
中国政府网刊登的指导意见提出七项重点任务，包括建设高等级广覆盖公路网，推进航空网络建设，完善油气管道布局，建设综合交通枢纽，加快发展多式联运。
创新驱动促进产业转型升级。增强自主创新能力，推进信息化与产业融合发展，培育世界级产业集群，加快发展现代服务业，打造沿江绿色能源产业带。
全面推进新型城镇化。优化沿江城镇化格局，提升长江三角洲城市群国际竞争力，培育发展长江中游城市群，促进成渝城市群一体化发展，推动黔中和滇中区域性城市群发展。
培育全方位对外开放新优势。发挥上海对沿江开放的引领带动作用，增强云南面向西南开放重要桥头堡功能，加强与丝绸之路经济带的战略互动，推动对外开放口岸和特殊区域建设，构建长江大通关体制。
同时建设绿色生态廊道。切实保护和利用好长江水资源，严格控制和治理长江水污染，妥善处理江河湖泊关系，加强流域环境综合治理，强化沿江生态保护和修复，促进长江岸线有序开发。
意见指出，长江是货运量位居全球内河第一的黄金水道，在区域发展总体格局中具有重要战略地位。随意见还一并印发了长江经济带综合立体交通走廊规划（2014－2020年）》，到2020年，建成横贯东西、沟通南北、通江达海、便捷高效的长江经济带综合立体交通走廊。（完）
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(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透香港4月28日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油周四公布，今年首季扭亏为盈，得益于油价上升，惟炼油业务利润降逾四成。
路透北京4月28日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行周四晚间公布，2017年第一季度实现归属于股东的净利润为700.12亿元人民币，同比增长3.03%；当季末，不良贷款率为1.52%，与去年末持平。