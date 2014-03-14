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时事要闻 | 2014年 3月 14日 星期五 12:04 BJT

长沙发生街头砍杀市民事件 政府及公安正全力处置--新华

路透北京3月14日 -新华网报导称，周五上午中国湖南省长沙市五家岭街道办事处辖区内发生一起伤人事件，有人当街砍杀市民，造成了人员伤亡。

报导并称，在事发现场核心区已经看到遇难人员遗体。

新华网刊登的报导将此事称为”长沙街头不法分子砍杀市民事件“，目前，地方政府及公安机关正在现场组织力量全力以赴处置事态。

去年10月曾发生新疆分裂势力在北京驾驶吉普车冲撞天安门金水桥事件；而今年3月1日晚云南省昆明火车站广场发生蒙面暴徒砍人事件，造成至少33人死亡，另有130余人受伤。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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