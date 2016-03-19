专访：张裕寻求继续海外扩张 并提升进口葡萄酒在华销量

2010年9月17日，位于北京郊区的张裕爱斐堡国际酒庄的一个酒窖。 REUTERS/Barry Huang

路透马德里3月17日（记者 Emma Pinedo） - 张裕副总经理孙健称，公司2015年投资西班牙里奥哈产区一个葡萄酒生产商后，未来五年欲扩大海外葡萄酒厂网络，同时将增加进口葡萄酒在中国市场的销售。

孙健表示，张裕正在洽购澳大利亚和智利的中等规模葡萄酒生产商，并寻求增加在法国的并购。张裕在法国拥有一个干邑葡萄园和一个波尔多葡萄酒厂。

孙健指出，公司目前90%的收入来自国内，按照规划，希望到2020年张裕中国本土品牌及国际品牌的海外业务部分占到公司总业务量的三成。

作为中国最大的葡萄酒集团，张裕还希望其在海外各地并购的葡萄酒能够在中国市场分别成为该地区进口酒的第一品牌，按照规划并希望进口葡萄酒销售占到张裕在中国市场销售额的三成，目前仅为2-3%。

张裕去年斥资3,500万欧元（4,000万美元）收购了西班牙里奥哈产区的爱欧公爵（Marques del Atrio）葡萄酒厂75%的股份，这是张裕发展海外业务的一个例子。

孙健在马德里接受路透采访时通过翻译说道，公司希望爱欧公爵成为中国市场上西班牙葡萄酒的第一品牌。

张裕正在西班牙推出解百纳Noble Dragon，该酒产自中国，由蛇龙珠和赤霞珠酿成。

孙健表示，公司瞄准在西班牙的华人客户，尤其是通过餐厅和酒店分销网络，也面向喜欢尝试来自于不同国家、不同产区的产品的西班牙当地消费者。

中国的葡萄酒市场成长迅速，从1995年至2010年，人均年消费量增长了一倍，至1.2升。

但是，据国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）的数据,中国葡萄酒人均年消费量仅为法国的四十分之一，且2014年的人均消费量略有减少。（完）