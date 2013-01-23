超日太阳将如期支付所发公司债首期利息--董事长

中材股份今年水泥工程合同目标同比降 拓节能业务长远拉动增长
路透香港4月5日 - 全球最大的水泥技术装备与工程服务供应商--中国中材股份周三表示，公司今年的水泥工程的新签合同目标为250亿元人民币左右，同比下降逾16%；公司并已开始发展与水泥相关的多元化业务，例如节能环保，未来可能成为拉动公司合同增长的方向。
路透上海1月23日 - 陷入偿债困局的中国光伏企业--上海超日太阳能科技股份有限公司(002506.SZ)董事长周三表示,该公司将如期支付所发公司债--11超日债首期利息.
超日太阳董事长倪开禄是在该公司债券持有人大会上作出上述表示的.
周一中国证券报曾报导,超日太阳或有望实现其11超日债首期利息的如期兑付,但超日债恐难得到当地政府全面托底.
11超日债将于3月11日迎来首个付息日,按10亿元人民币发行规模、8.98%的票面利率计算,此次付息金额为8,980万元.
受欧债危机,以及美国和欧盟相继启动对中国光伏产品反倾销立案调查影响,中国光伏行业在2012年步履维艰.鹏元资信评估公司将超日太阳主体长期信用等级由AA下调为AA-,评级展望维持负面;其发行的11超日债信用等级亦相应下调为AA-.
超日太阳股票自2012年12月20日起停牌,停牌前收报5.11元.(完)
(发稿 徐永; 撰写 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透北京4月5日 - 中国股市沪综指周三早盘放量收升逾1%。分析师指出，受政策利好刺激，今日河北雄安新区板块全线大涨，并带动相关板块走强，新热点的出现有助于活跃市场气氛。同时，进入4月份以后，季末MPA考核对市场流动性的扰动逐渐消除，对市场亦有利好作用。
路透北京4月5日 - 针对中国国务院决定设立河北雄安新区，中国京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪称，承接非首都功能疏解是设立雄安新区的首要任务，要增强新区的自我发展能力，重点是要紧跟世界发展潮流，有针对性地培育和发展科技创新企业，发展高端高新产业，并积极探索体制机制改革创新。