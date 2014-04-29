ST超日去年亏损逾14亿 股票和债券可能终止上市

路透上海4月29日 -陷入偿债困局的中国光伏企业--上海超日太阳能科技股份有限公司(002506.SZ)周二公告称，因公司连续亏损三年，按照深交所相关规定，11超日债可能终止上市。

此外公司股票亦可能暂停上市和终止上市。

超日公布稍早公布业绩显示，2013年公司亏损14.52亿元人民币，2014年第一季度继续亏损1.07亿元。

值得注意的是，这份2013年年度财务报告，因为公司连续巨额亏损以及公司破产重整申请尚未被法院受理等原因，被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告。

此前，因为2011年和2012年连续两年亏损，超日被深交所裁定自2013年7月8日起公司债暂停上市。

2014年3月7日，债券暂停上市期间，公司还因无法按时偿付债券利息，而成为债券市场上的首个违约案例。

因公司连续亏损三年，按照规定，11超日债将可能自2013年年度报告披露后终止上市。

今日在部分超日债权人组织的QQ交流群里，投资人仍然在激烈地讨论后期偿债保障的事宜，此前4月24日，部分投资人曾经前往超日债的承销商中信建投上海分公司静坐。

超日今日同时披露，将于5月13日召开2013年年度业绩网上说明会，董事长倪开禄将参加。

11超日债于2012年3月7日发行，发行规模10亿元人民币，债券存续期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率8.98%，首次付息日为2013年3月7日。

超日股票周二亦停牌，最近一个月的下跌幅度超过26%。深交所将在股票停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市交易的决定。（完）

(发稿 徐永；审校 林高丽)

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