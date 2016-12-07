黄晓明携手鲁豫助阵国际货币2016年慈善日 美丽中国添新色

路透上海12月7日 - 拥有“绝世美颜”的江湖人称黄教主的黄晓明，周三携手知性主持人陈鲁豫现身上海国际货币经纪公司，临时转行银行间市场经纪人，为2016年度慈善日助阵，为美丽中国公益项目再添新色。

正如上海国际货币公司董事长孙杰所说，明星、名人参与慈善，除了可以表达他们自己的爱心，更在于可以带动更多的人参与和奉献。正是如此，推动着国际货币公司慈善日活动不断向前发展。

上海国际货币每年12月的第二个周三都会举办慈善日，2008年至今已举办九届，并与边远地区教育资源的公益支持、先天性心脏病儿童的公益救治等慈善项目开展合作。2015年慈善日邀请的嘉宾为钢琴家李云迪，当天募得善款152万元。

刚刚转行broker的黄教主一时还不太适应动辄数亿的交易单位，“2个亿噢，你说的好平淡。”不过很快就开始信心满满，“华尔街之狼(这样的角色)非常适合我。”

作为与慈善嘉宾第一个通话的东京三菱日联银行(中国)交易员金子晔，在展现专业精神之余，也关心起了黄教主的个人生活。

“您喜欢男孩还是女孩啊？”“回答你这个问题，你得要再做五个亿。”为给美丽中国项目多筹集些资金，他可以称得上优秀的慈善日嘉宾了，后面还与济南籍的交易员拉起了家常，用青岛话重复报价。

银行间市场的女神、中信证券的美女张惠梓则受到了教主更多“眷顾”。当她表达接到电话的欣喜之情时，晓明同学先以，“需要人工呼吸吗？我可以的。”开场，不过很快就转入到正题：“咱们还是先来报个价吧。”

虽然平时忙于交易分身乏术，但他们还是抓住这难得的机会和黄教主开起了玩笑。

“价格可不可以更好啊？”“都已经做人工呼吸啦，就不能再讨价还价了。”中信证券交易室和国际货币交易厅同时爆出了长久的笑声。

与黄晓明的幽默不同，鲁豫一直以知性优雅的姿态体验着新角色。一位接到她电话的交易员称，平稳地“说了一长串交易要素。”

在本次慈善日活动中，受益美丽中国项目的广东潮州地区苗田基础小学有四位同学出席，表现也十分抢眼。他们中有热爱唱歌的小女生、有主持功力老道的小男孩，还有以复旦大学为目标，想成为医生的小朋友，印证了嘉宾所说的“帮助孩子，就是帮助未来。”

美丽中国成立于2008年，是北京立德未来助学公益基金会下设的专业教育非营利项目。目标让所有中国孩子，无论出身都能获得同等的优质教育。模式是招募优秀青年人才，经过培训，作为全职教师输送到教育资源匮乏地区，从事至少两年的一线基础教育教学工作，实现学生在教育上的突破性发展。

上海国际货币经纪公司“慈善日”是由其外方股东ICAP集团发起的年度全球公益活动，旨将每年12月活动当天的全部交易佣金收入捐赠给相关慈善机构用于亟需帮助的慈善项目。自1993年ICAP首届慈善日起，ICAP集团已累计筹集并捐赠善款逾一亿英镑。(完)