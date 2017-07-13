图表新闻：分析师称上半年外资加速流入亚洲债市 但下半年或放缓

路透7月13日 - 今年上半年外国投资者加快了在亚洲本土债券市场的投资步伐，不过分析师预计，随着全球利率的抬升，今年剩余时间里亚洲债市的资金流入步伐将放缓。

印度债市引领这种外资流入态势，今年上半年该市场有147.3亿美元的外资流入，创下同期的纪录最高水平，其中6月份流入了约40亿美元。

6月份韩国债市的外资流入规模连续第六个月增长，而印尼也是连续第七个月录得外资净流入。

分析师表示，上半年外资大举流入是因为对2016年末资金流出的逆操作。来自各地央行和当地债市协会的数据显示，去年下半年印度、印尼、泰国、马来西亚和韩国债市中，外资净卖出150亿美元持仓。

“我们看到今年上半年债市的资金流入十分强劲。但未来将很难维持那样的流入劲头。”澳新银行(ANZ/澳盛银行)亚洲研究主管Khoon Goh表示。

“今年下半年，(美联储)料开始将资产负债表正常化，全球其他主要央行可能也打算撤走宽松措施。因此下半年我们将开始见到资金流入缓和下来。”Goh表示。

加拿大央行周三在近七年来首次升息，称经济不再需要那么多刺激。美联储主席叶伦则表示将缓步升息且利率可能“不必进一步调升那么多”。

马来西亚债市6月资金流出较少，约为7,000万美元，4月和5月则为资金流入。由于之前马国央行打压离岸马币交易市场，令2016年11月至今年3月间外资抛售该国债券。但今年第二季，马来西亚债市因外资回归购债而出现好转。

整体而言，分析师预计今年下半年会有部分资金流出，但他们认为这对区域货币的威胁不会像削减恐慌(taper-tantrum)时期那么严重。所谓的削减恐慌时期，是美国联邦储备委员会(美联储/FED)首度暗示或许会缩减货币宽松政策的时候。

新加坡大华银行在一份报告中称，中国、香港、台湾、印度、韩国和东南亚国家外储缓冲改善，将有助稳定市场。上半年这些地区外储规模增加1,530亿美元至5.4万亿(兆)美元。

“这些地区拥有更强的外汇储备来支撑本币。”

分析师还指出，在印度和印尼等今年稍晚可能降息的一些国家，可能会有一定的债券资金流入。

“降息将会推高债券价格，提升其对投资者吸引力，因此将利好债市，”澳新银行的Goh称。

图表1：亚洲/美国公债息差表现 tmsnrt.rs/2ulnG9I

图表2：亚洲债市的外资流入情况 tmsnrt.rs/2thCO2W (完)