图表新闻：欧洲央行货币政策对欧元区经济增长贡献几何？

Ifo将今年德国经济成长预估上调至1.8% 因内需旺盛且出口强劲
路透柏林6月20日 - 德国经济研究机构Ifo将今年德国经济成长率预估从此前预计的成长1.5%上调至1.8%，因内需旺盛及出口强劲推动就业水平升至纪录高位。
路透伦敦5月19日 - 欧盟执委会企图向外界解释，今年欧元区经济增长1.7%预估值的根据，但其中欧洲央行货币政策的贡献度出人意料地低。
执委会网站的图表显示，货币政策仅为整体经济增长贡献0.1个百分点，考虑央行祭出近零甚至负值的利率水平，以及每月600亿欧元资产购买计划，这一贡献度确实不大。
但公平地说，这只是定义界定的问题。执委会备注称，“非常规货币政策”的影响，即购买资产的量化宽松政策，并未体现在该数据中。
备注并称，欧洲央行的货币政策显然对图表中所列其他经济增长贡献因素起到影响，包括贡献最大1.3个百分点的因素“生产力发展”。
正如欧洲央行执委科尔本周对路透所说，“我们的模型表明，自危机以来约多数复苏可归功于货币政策。”
欧元区增长图表：tmsnrt.rs/2q3bQKM (完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
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6月20日 - 路透伦敦6月20日 - 英国巴克莱(Barclays) 以及四名前高管已被提起刑事指控，英国监管机构之前调查，巴克莱在2008年筹集120亿英镑(154亿美元)紧急融资时，向卡塔尔投资者支付了费用但没有如实披露。