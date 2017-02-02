图表新闻：全球市场连动正在瓦解

路透伦敦2月1日 - 随着经济与货币政策分化和全球政治风险滋长，各类金融资产的价格连动程度目前降至逾十年来的最低水平。

在全球金融危机后异常宽松的央行政策，推动所谓的跨资产连动性升至纪录高位，即股票与公债价格在“冒险/避险”环境中经常同步变动，这种趋势曾主导金融市场。

但是现在，美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始升息，而其它主要央行则仍维持宽松政策，各市场之间的关联正在被打破。

各类资产价格之间缺乏连动，对于试图避免投资组合中的所有资产同时沦陷的投资者来说，干系重大。他们追求的是，当有资产价格下跌时，其它资产能够上涨，弥补损失。

摩根士丹利找出了促成这种连动性瓦解的另一个因素：对全球经济复苏的信心，减少了各个市场在同一时间陷入恐慌的机会。反而针对特定市场的消息，变得比经济是否会陷入衰退等非黑即白的问题更加重要。

如下图表示，该行的全球相关指数(Global Correlation Index)已降至20%，这是自2003年以来的最低水平。

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该指数反映全球汇市、债券息差以及主要股市走势之间的相关程度。该指数还反映地区市场之间的相关性。

“在短短四个月时间里，各市场之间的关系就从紧密相连，变成了极为分散，”摩根士丹利在报告中表示。

该行还称，最近几年有效的对冲策略可能行不通了。

尽管投资者可能曾通过购入债券、股票或欧元，对欧元区经济形势或有恶化进行对冲，但现在已不再如此了。

锋裕投资欧洲固定收益主管Cosimo Marasciulo指出，连动瓦解显示，随着关注焦点从货币政策转向财政政策，各国央行已不再是推动资产价格的驱动因素。

“再加上地缘政治不确定性升高，发生非系统风险的可能性上升。”他在一篇报告中指出，譬如即将到来的法国选举，或英国最高法院就英国退欧的裁决等。

已发生这种连动背离的市场就是债市。自去年11月特朗普胜选以来，在因预期景气复苏而进行的交易(reflation trade)中，美国公债收益率上升。

欧洲的债券收益率也上升，不过受到欧洲央行购债刺激举措的影响，加之法国和意大利等国政治风险升高支撑对避险德债的买需，使欧债收益率上升程度受抑。

Marasciulo表示，美国和德国10年期公债间的连动系数，已从2016年初的0.90以上降至目前的0.52。(完)