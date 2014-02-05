图表：日本股市估值在亚股中最高

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透2月4日 - 汤森路透数据显示，若以市盈率(本益比)来看，今年迄今日本股市是亚洲最贵的市场；中国最为便宜，韩国次之。
若以美元计，越南股价表现冠居亚洲，其次为巴基斯坦；最差的是韩国，然后是新加坡和日本。
亚洲股市表现相关图表：
亚洲股市估值相关图表：
(link.reuters.com/cux56v)。(完)
(编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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