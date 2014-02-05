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国际财经 | 2014年 2月 5日 星期三 09:24 BJT

图表：日本股市估值在亚股中最高

路透2月4日 - 汤森路透数据显示，若以市盈率(本益比)来看，今年迄今日本股市是亚洲最贵的市场；中国最为便宜，韩国次之。

若以美元计，越南股价表现冠居亚洲，其次为巴基斯坦；最差的是韩国，然后是新加坡和日本。

亚洲股市表现相关图表：

(link.reuters.com/bux56v)

亚洲股市估值相关图表：

(link.reuters.com/cux56v)。(完)

(编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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