图表：日本股市估值在亚股中最高

路透2月4日 - 汤森路透数据显示，若以市盈率(本益比)来看，今年迄今日本股市是亚洲最贵的市场；中国最为便宜，韩国次之。

若以美元计，越南股价表现冠居亚洲，其次为巴基斯坦；最差的是韩国，然后是新加坡和日本。