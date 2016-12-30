图表新闻：石油金属和发达股市为2016年表现最佳资产 新兴市场疲弱

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透新加坡12月30日 - 石油是2016年全球表现最佳的资产，之前两年则都为表现最差的类别。
布兰特原油期货在2016年有望录得约50%的涨幅，2015年为挫低35%。
伦敦期铜在2016年上涨约16%，2015年则为下跌26%。
在中国，基础建设和楼市的活跃发展激发了原材料价格持续数月的大涨，铁矿石期货扬升170%，焦煤价格增长逾一倍。
美元指数今年上涨约4%，涨幅还不到2015年9.3%的一半。
MSCI明晟前趋市场指数下跌约2%，MSCI明晟发达国家股指则上涨7%。2015年上海A股涨4.4%，2016年则跌18%。
2016年和2015年资产表现：tmsnrt.rs/1WAiQd6
大宗商品：tmsnrt.rs/2eCrOHk
发达国家股市：reut.rs/1Pa9L4Y
新兴国家股市：reut.rs/1PabU0x
前趋股市：tmsnrt.rs/2dYsJmH
各类股表现：tmsnrt.rs/2ik3NcE
政府债券：reut.rs/1PabI1s
新兴市场货币和美元：reut.rs/1jYWYtJ
(完)
(编译 高琦/戴素萍 审校 王兴亚)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
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