图表新闻：石油金属和发达股市为2016年表现最佳资产 新兴市场疲弱

路透新加坡12月30日 - 石油是2016年全球表现最佳的资产，之前两年则都为表现最差的类别。

布兰特原油期货在2016年有望录得约50%的涨幅，2015年为挫低35%。

伦敦期铜在2016年上涨约16%，2015年则为下跌26%。

在中国，基础建设和楼市的活跃发展激发了原材料价格持续数月的大涨，铁矿石期货扬升170%，焦煤价格增长逾一倍。

美元指数今年上涨约4%，涨幅还不到2015年9.3%的一半。

MSCI明晟前趋市场指数下跌约2%，MSCI明晟发达国家股指则上涨7%。2015年上海A股涨4.4%，2016年则跌18%。

2016年和2015年资产表现：tmsnrt.rs/1WAiQd6

大宗商品：tmsnrt.rs/2eCrOHk

发达国家股市：reut.rs/1Pa9L4Y

新兴国家股市：reut.rs/1PabU0x

前趋股市：tmsnrt.rs/2dYsJmH

各类股表现：tmsnrt.rs/2ik3NcE

政府债券：reut.rs/1PabI1s

新兴市场货币和美元：reut.rs/1jYWYtJ

(完)