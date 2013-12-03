渣打联手中国农行抢占伦敦人民币市场份额

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京12月3日 -渣打银行希望在伦敦不断发展的人民币业务赢得更多市场份额，策略之一就是计划提供优惠的利率水平并免收清算费用。
渣打银行(STAN.L)(2888.HK)以及中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)周一表示，将联合在伦敦为金融机构及企业进行人民币交易的清算服务，以支持中国企业全球布局。
“我们认为伦敦市场深度，决定了这里可以成为人民币业务在西方世界成长的立足点，”渣打集团首席行政总裁冼伯德(PeterSands)在访问北京时表示。
虽然渣打不愿透露其人民币存款规模，但表示所有海外中心的存款额都在迅速增长，并称其将针对超过1亿元人民币的存款提供1.08%的优惠利率，不到1亿元的存款也可享受0.88%的利率水平。
在香港，中银香港向银行清算相关业务提供的可比存款利率水平为0.6%，不过零售存款与银行间存款业务利率水平要高得多，而且针对不同银行的利率也存在差异。
“我们在香港的市场份额达到两位数，台湾和新加坡的存款业务也快速增长，”冼伯德指出。
他说，渣打正寻求扩大与中国农业银行的合作。
洗伯德拒绝谈论中国经济放缓对该行中国业务有多大影响，只表示他并不感到沮丧。
“我其实认为，以7-7.5%的速度保持可持续增长，要好于持续性较低的更快增长，”他说。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
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