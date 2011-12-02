渣打银行计划在对手撤出亚洲之际拓展市场份额--财务总监

路透伦敦12月1日电---渣打银行财务总监麦定思(Richard Meddings)接受路透采访时表示,当局加强行业监管将在未来两三年压制该行的盈利能力,不过应该有助於其在中期内实现"明显"增长铺平道路,因欧洲同业纷纷从亚洲撤出.

他表示,由於持有更多资本和流动性所发生的成本,渣打银行或无法在2012、2013以及2014年实现原定近15%的股东权益报酬率(ROE)目标.

不过作为欧洲第三大银行,渣打银行在此之後应该能够达到ROE目标.渣打获利中的很大部分仰赖于亚洲和中东业务.麦定思并表示,渣打今年有望实现利润增长至少10%的目标. 但麦定思表示,监管压力也将迫使欧洲同业从亚洲撤出,而渣打已做好抢占市场份额和高利润业务的准备.

作为一家侧重亚洲业务且为数不多的仍在招募人手的银行,渣打预计今年将增加2,000名雇员,比之前预估高出约一倍.这要得益於欧债危机之际亚洲经济表现强劲.

麦定思表示,明年的扩员幅度或将类似,不过他拒绝透露明年的增聘规模.

渣打银行今年获利或将较2010年增长12%,达到68亿美元,有望连续第九年取得增长.若果真如此,则意味着其获利在过去十年中增长了四倍,复合年增率达到18%.

不过也存在潜在风暴.中国经济正在减速,渣打在印度的大幅增长也陷入停滞,此外欧债危机也威胁到全球经济增长.

不过在渣打看来,中国经济增速虽将放缓,但将实现软着陆.其预计明年中国经济增速为8.5%.

渣打还希望能成为首批在中国上海股市进行首次公开发行(IPO)的国际公司.麦定思表示,渣打在上海股市IPO的时间很有可能是在2012年末或2013年.(完)

--编译 王洋;审校 白云

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