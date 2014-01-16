独家：Charter拟联手Comcast合作收购时代华纳--消息

路透纽约1月15日 - 根据熟悉该事件的人士表示，美国第四大有线电视运营商Charter Communications(CHTR.O)本周找上了Comcast Corp(CMCSA.O)，打算合作买下先前拒绝其373亿美元收购出价的时代华纳有线TWC.N。

该人士表示，Charter在周三时与Comcast共商如何拿下时代华纳有线系统和用户的大计。时代华纳有线为美国第二大有线电视公司。

其中一位消息人士并称，Charter和美国最大有线电视运营商Comcast，目前正在初步讨论如何组成可能的联盟。其中一个可能性是Charter买下时代华纳有线的全部股权，并将该公司的部分市场和用户卖给Comcast。

两家公司在去年底时曾有过类似的讨论，但那时这些讨论没有进展。

消息人士要求匿名，因其未授权向媒体发言。Comcast、时代华纳有线和Charter均不愿置评。(完)

(编译 戴素萍 审校 王冠中)

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