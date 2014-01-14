焦点：Charter欲以373亿美元收购时代华纳

分析：勒庞为法国大选最后对决造势 欲拉拢极左和右翼选民
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记者 Liana B. Baker/Nicola Leske 编译 王冠中/王翔琼/李春喜/李爽
路透纽约1月13日 - Charter Communications(CHTR.O)周一正式出价，欲以373亿美元收购较大对手时代华纳有线(Time Warner Cable，TWC)TWC.N，有可能引发掌权美国第二大有线电视运营商的争议之战。
Charter是美国第四大有线电视运营商，该公司提出以每股132.50美元收购Time Warner Cable，其中包括每股约83美元的现金和自家股票。该价格稍高于Time Warner Cable周一收盘价。
周一的收购出价显示，有线电视大亨John Malone认为，在新管理者带领下，因投资不足而落于人后的Time Warner Cable情势将能好转。Malone的Liberty Media CorpLMCA.O持有Charter的27%股权。
包含债务在内，该交易总值623.5亿美元。Time Warner Cable股东将取得合并后公司的45%股权。
根据时代华纳有线的高管，这封信是Charter第三度试图收购。而在收到此信的数小时内，时代华纳有线董事会就拒绝了收购提议，称其“严重不足”。
“实际上，他们只是企图以极低价格得到优质资产，”时代华纳有线执行长RobMarcus接受采访时称。“这使得回绝他们变得相当简单。我们的股东只会把这看作是窃取本公司的一种尝试。”
Marcus表示，董事会告知Charter对每股160美元的价格持开放态度，这其中包含100美元的现金。在时代华纳有线任职八年的Marcus于1月1日接任执行长一职。
Charter执行长Tom Rutledge接受采访时称，Charter目前计划把该项交易直接交由时代华纳有线的股东决定。
Rutledge曾在时代华纳有线工作了23年。他对路透表示能够更好地经营该公司，并提及时代华纳有线是如何在过去两季减少了逾50万个视频用户。
**提高收购价？**
Rutledge说，时代华纳有线的股东应该对收购出价的每股83美元现金部分感到满意，因为这与六个月之前收购臆测开始前的股价相差不大。
“公开进行收购的目的是要与时代华纳有线的股东进行对话，让他们考虑这个交易多么有价值，并让管理层和董事会参与进来，”他表示。他还说，如果进行投票权竞夺，时代华纳有线的股东们也有可能选举出愿意考虑这次收购的董事。董事选举将于本周进行。
时代华纳有线的财务长Arthur Minson称，他对Charter是否能够发起选投票权竞夺表示怀疑。
“实际上要做的就是选举出愿意违背职责、将公司低价出售给Charter的新董事，”Minson说。
麦格理分析师Amy Yong表示，她预计Charter将提高报价。
“协商才刚刚开始，”Yong说。“Charter只是发出信号，称他们不会付太高价钱。”
Charter执行长Rutledge对该公司是否会考虑提高报价不予置评，并称该公司严格控制提高报价。
他指出，这封信是必要的，因为过去六个月与董事会的协商没有进展。他承认，在排他的有线领域各公司不是直接竞争，很少有敌意收购行为。
Rutledge说，Charter的融资已经准备就绪，银行或“数日之内”签署承诺书。
Charter股价在盘后交易中涨1.3%，时代华纳有线股价涨1.8%至135美元。(完)
(译文审校 田建华/张涛/石冠兰/杜明霞)
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