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国际财经 | 2016年 4月 26日 星期二 12:46 BJT

美国有条件放行Charter收购时代华纳有线及Bright House

路透华盛顿4月25日 - 对于Charter Communications (CHTR.O)拟购时代华纳有线TWC.N和Bright House Networks的交易，美国司法部周一给予反垄断批准。交易将创造出美国第二大宽频(宽带)提供商及第三大视频提供商。

但司法部的批准附有条件，旨在保护竞争。

交易尚须获得美国联邦通讯委员会(FCC)的批准。FCC主席Tom Wheeler周一称，他也准备对该并购交易附加条件，旨在促进宽带行业的竞争。

目前还不清楚FCC将何时做出裁定。(完)

(编译 刘秀红；审校 戴素萍)

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