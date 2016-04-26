美国有条件放行Charter收购时代华纳有线及Bright House

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿4月25日 - 对于Charter Communications (CHTR.O)拟购时代华纳有线TWC.N和Bright House Networks的交易，美国司法部周一给予反垄断批准。交易将创造出美国第二大宽频(宽带)提供商及第三大视频提供商。
但司法部的批准附有条件，旨在保护竞争。
交易尚须获得美国联邦通讯委员会(FCC)的批准。FCC主席Tom Wheeler周一称，他也准备对该并购交易附加条件，旨在促进宽带行业的竞争。
目前还不清楚FCC将何时做出裁定。(完)
(编译 刘秀红；审校 戴素萍)
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路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。