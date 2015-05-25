Charter以小吃大 接近达成550亿美元收购时代华纳有线

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透5月26日 - 熟知内情的消息人士周一表示，时代华纳有线 TWC.N已接近与较小对手CharterCommunications Inc(CHTR.O)达成协议，接受后者约550亿美元的并购，美国第二与第三大有线电视运营商将因此合而为一。
如果交易达成，两者的合并将足以与美国最大有线电视与宽带运营商康卡斯特(Comcast)(CMCSA.O)匹敌，对Charter而言将是一大胜利，Charter去年的并购要求遭到时代华纳回绝。
根据消息人士，这宗包含现金与股票的交易，将时代华纳的估值定于每股195美元。而就在一个月前，康卡斯特因反垄断疑虑，放弃其与时代华纳在2014年2月所达成的452亿美元并购协议。
时代华纳周五收报171.18美元。比起去年原本的收购交易传出前的股价，已有相当程度的涨幅，当时股价收在135.31美元。
这项交易能否获得监管机构批准的前景尚未明朗。根据华尔街日报，美国联邦通讯委员会(FCC)主席Tom Wheeler上周找上两家公司执行长，表达FCC并不反对任何有线运营商交易的态度。该报引述Wheeler的话表示，任何交易都将以其自身的价值为考量。
合并后的公司将拥有多达2,300万客户，仅次于康卡斯特的2,720万客户。
该消息人士表示，这项交易料于周二宣布。Charter也将以104亿美元的价格，收购美国第六大有线运营商Bright House Networks。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。