Charter以小吃大 接近达成550亿美元收购时代华纳有线

路透5月26日 - 熟知内情的消息人士周一表示，时代华纳有线 TWC.N已接近与较小对手CharterCommunications Inc(CHTR.O)达成协议，接受后者约550亿美元的并购，美国第二与第三大有线电视运营商将因此合而为一。

如果交易达成，两者的合并将足以与美国最大有线电视与宽带运营商康卡斯特(Comcast)(CMCSA.O)匹敌，对Charter而言将是一大胜利，Charter去年的并购要求遭到时代华纳回绝。

根据消息人士，这宗包含现金与股票的交易，将时代华纳的估值定于每股195美元。而就在一个月前，康卡斯特因反垄断疑虑，放弃其与时代华纳在2014年2月所达成的452亿美元并购协议。

时代华纳周五收报171.18美元。比起去年原本的收购交易传出前的股价，已有相当程度的涨幅，当时股价收在135.31美元。

这项交易能否获得监管机构批准的前景尚未明朗。根据华尔街日报，美国联邦通讯委员会(FCC)主席Tom Wheeler上周找上两家公司执行长，表达FCC并不反对任何有线运营商交易的态度。该报引述Wheeler的话表示，任何交易都将以其自身的价值为考量。

合并后的公司将拥有多达2,300万客户，仅次于康卡斯特的2,720万客户。

该消息人士表示，这项交易料于周二宣布。Charter也将以104亿美元的价格，收购美国第六大有线运营商Bright House Networks。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张荻)

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