Charter以560亿美元收购时代华纳有线的交易面临监管障碍

路透纽约/华盛顿5月26日 - Charter Communications同意以560亿美元收购规模较大的同行时代华纳有线TWC.N，试图借此重塑美国有线电视行业版图。该公司将努力绕过导致康卡斯特(Comcast)(CMCSA.O)早先对时代华纳有线的收购协议夭折的监管障碍。

合并后的公司将在有线和互联网市场拥有很大份额，该交易是朝着有线电视先驱、Charter的最大股东John Malone一直倡导的行业整合迈出的一大步。

但在两家公司得以合并前，美国联邦通讯委员会(FCC)将“审视若批准该交易，美国消费者将获得什么好处，”FCC的主席Tom Wheeler说。

上述并购协议再次表明，随着观众转向Netflix(NFLX.O)、亚马逊(AMZN.O)、Hulu和其他公司提供的更加便宜且灵活的流媒体服务，有线电视公司正在努力应对用户数不断下降的局面。

不过专家称，这次交易与当初Comcast失败的并购计划区别很大，可能在附加某些条件的情况下获得监管部门批准。

“这次交易有本质上的不同，”美国联邦通讯委员会委员Mignon Clyburn的前办公室主任Adonis Hoffman称。“这次交易的监管障碍较低，主要因为没有Comcast那样的公共利益担忧，而且在全国的总份额也较小。”

时代华纳有线股价上涨7.3%至183.60美元，仍然远低于Charter(CHTR.O)的195.71美元收购报价。Charter股价收高2.5%，报179.78美元。

Charter和时代华纳有线高管表示，对于交易可能遭遇Comcast并购时那种反对的担忧过度。

在司法部工作的Gene Kimmelman称，司法部反垄断局可能批准该交易，但美国联邦通讯委员会可能提出一些条件。

两公司称，如果交易被阻止，Charter将需支付20亿美元分手费。(完)

(编译 汪红英/王丽鑫；审校 白云/张涛)

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