Charter以560亿美元收购时代华纳有线的交易面临监管障碍

日本央行总裁黑田东彦称目前不考虑如何调整政策组合
日本央行最近一次政策会议的意见总结呼应了黑田东彦的上述评论，一位委员认为无需调整央行的10年期公债收益率目标，因为央行可以灵活上调或降低购债规模。
路透纽约/华盛顿5月26日 - Charter Communications同意以560亿美元收购规模较大的同行时代华纳有线TWC.N，试图借此重塑美国有线电视行业版图。该公司将努力绕过导致康卡斯特(Comcast)(CMCSA.O)早先对时代华纳有线的收购协议夭折的监管障碍。
合并后的公司将在有线和互联网市场拥有很大份额，该交易是朝着有线电视先驱、Charter的最大股东John Malone一直倡导的行业整合迈出的一大步。
但在两家公司得以合并前，美国联邦通讯委员会(FCC)将“审视若批准该交易，美国消费者将获得什么好处，”FCC的主席Tom Wheeler说。
上述并购协议再次表明，随着观众转向Netflix(NFLX.O)、亚马逊(AMZN.O)、Hulu和其他公司提供的更加便宜且灵活的流媒体服务，有线电视公司正在努力应对用户数不断下降的局面。
不过专家称，这次交易与当初Comcast失败的并购计划区别很大，可能在附加某些条件的情况下获得监管部门批准。
“这次交易有本质上的不同，”美国联邦通讯委员会委员Mignon Clyburn的前办公室主任Adonis Hoffman称。“这次交易的监管障碍较低，主要因为没有Comcast那样的公共利益担忧，而且在全国的总份额也较小。”
时代华纳有线股价上涨7.3%至183.60美元，仍然远低于Charter(CHTR.O)的195.71美元收购报价。Charter股价收高2.5%，报179.78美元。
Charter和时代华纳有线高管表示，对于交易可能遭遇Comcast并购时那种反对的担忧过度。
在司法部工作的Gene Kimmelman称，司法部反垄断局可能批准该交易，但美国联邦通讯委员会可能提出一些条件。
两公司称，如果交易被阻止，Charter将需支付20亿美元分手费。(完)
(编译 汪红英/王丽鑫；审校 白云/张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
日本央行最近一次政策会议的意见总结呼应了黑田东彦的上述评论，一位委员认为无需调整央行的10年期公债收益率目标，因为央行可以灵活上调或降低购债规模。
路透新德里5月9日 - 一名消息人士周二透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)6月将削减对亚洲用户的原油供应量约700万桶，因沙特根据全球协议减产，且在夏季用电高峰来临之际，减少原油出口以满足国内需求。
周日的法国总统选举尘埃落定，2017年的欧洲政治风险问题似乎就此告一段落，资产管理公司现在转为聚焦政策制定者何时缩减数以万亿欧元计的刺激计划。决策者当初通过这种刺激计划向金融市场注入大量资金来扶持经济。