独家：渣打裁减能源并购团队的资深银行专员数量--消息人士

路透香港/新加坡12月15日 - 据熟悉情况的人士透露，为响应新任首席行政总裁温拓思(Bill Winters)控制成本的号召，渣打集团(STAN.L)近几周已裁减至少六位油气咨询专员，终结八年来打造全球化能源并购团队的努力。

就在全球金融危机爆发之前，聚焦亚洲业务的渣打集团(2888.HK)通过收购Harrison Lovegrove扩充了自己的能源并购咨询业务团队。当时有二十多位银行专员从Harrison Lovegrove进入渣打。Harrison是一家颇受业内敬重的专业油气咨询公司。

但温拓思上任后，为恢复该行盈利能力将裁撤15,000份工作，并将逐步裁减成本高昂的银行专员数量，放慢该行在全球并购领域的前进步伐。

据三位知情人士称，此次将离职的资深董事总经理包括驻伦敦的能源并购团队主管在内。消息人士均拒绝具名。

消息人士还透露，该团队驻新加坡的四位董事总经理也将被裁，其中包括一位7月份刚入职的能源和电力业务融资专家。另外还有一些级别稍低的银行专员也将被迫离职。

记者发给银行专员的电子邮件未得到答复。渣打发言人拒绝就裁员一事置评。

消息人士称，该团队目前由Alok Sinha主管，多数成员都驻新加坡。

消息人士称，该行希望摆脱对顾问费的依赖，更多依靠通过销售并购交易中所使用的外汇对冲产品来创收。

“纯顾问模式成本较高，不适合渣打的新机制，”一位熟悉情况进展的消息人士称。(完)