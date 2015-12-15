独家：渣打裁减能源并购团队的资深银行专员数量--消息人士

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透香港/新加坡12月15日 - 据熟悉情况的人士透露，为响应新任首席行政总裁温拓思(Bill Winters)控制成本的号召，渣打集团(STAN.L)近几周已裁减至少六位油气咨询专员，终结八年来打造全球化能源并购团队的努力。
就在全球金融危机爆发之前，聚焦亚洲业务的渣打集团(2888.HK)通过收购Harrison Lovegrove扩充了自己的能源并购咨询业务团队。当时有二十多位银行专员从Harrison Lovegrove进入渣打。Harrison是一家颇受业内敬重的专业油气咨询公司。
但温拓思上任后，为恢复该行盈利能力将裁撤15,000份工作，并将逐步裁减成本高昂的银行专员数量，放慢该行在全球并购领域的前进步伐。
据三位知情人士称，此次将离职的资深董事总经理包括驻伦敦的能源并购团队主管在内。消息人士均拒绝具名。
消息人士还透露，该团队驻新加坡的四位董事总经理也将被裁，其中包括一位7月份刚入职的能源和电力业务融资专家。另外还有一些级别稍低的银行专员也将被迫离职。
记者发给银行专员的电子邮件未得到答复。渣打发言人拒绝就裁员一事置评。
消息人士称，该团队目前由Alok Sinha主管，多数成员都驻新加坡。
消息人士称，该行希望摆脱对顾问费的依赖，更多依靠通过销售并购交易中所使用的外汇对冲产品来创收。
“纯顾问模式成本较高，不适合渣打的新机制，”一位熟悉情况进展的消息人士称。(完)
(编译 刘秀红；审校 白云)
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