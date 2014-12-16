渣打将把香港消费部门售予澳洲Pepper参与的银团--消息

路透新加坡/香港12月16日 - 两位熟悉情况的消息人士称，渣打银行(STAN.L)已经同意将旗下的香港消费金融部门出售给包括Pepper Australia和一家中资企业在内的银团，预计交易规模将在6-7亿美元。

此次交易预计将在周二稍晚公布。路透曾在9月报导渣打银行和Pepper正在深入谈判。

由于交易并不公开，消息人士不愿具名。

目前无法立即联系到渣打银行和Pepper的高层置评。

渣打银行旗下香港消费金融部门名为PrimeCredit。该部门的出售，是渣打最早撤出的投资之一，因该行试图应对股价表现落后以及在韩国等市场所陷入的困境。

Pepper是一家专业抵押贷款公司、第三方贷款服务商和资产管理公司，在英国和澳洲开展业务。(完)

(编译 洪曦; 审校 徐文焰)

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