渣打将把香港消费部门售予澳洲Pepper参与的银团--消息

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透新加坡/香港12月16日 - 两位熟悉情况的消息人士称，渣打银行(STAN.L)已经同意将旗下的香港消费金融部门出售给包括Pepper Australia和一家中资企业在内的银团，预计交易规模将在6-7亿美元。
此次交易预计将在周二稍晚公布。路透曾在9月报导渣打银行和Pepper正在深入谈判。
由于交易并不公开，消息人士不愿具名。
目前无法立即联系到渣打银行和Pepper的高层置评。
渣打银行旗下香港消费金融部门名为PrimeCredit。该部门的出售，是渣打最早撤出的投资之一，因该行试图应对股价表现落后以及在韩国等市场所陷入的困境。
Pepper是一家专业抵押贷款公司、第三方贷款服务商和资产管理公司，在英国和澳洲开展业务。(完)
(编译 洪曦; 审校 徐文焰)
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