《市场热谈》渣打欲瘦身筹资 或出售手中亚洲同业持股

图为行人经过渣打银行在香港的主要分行。 REUTERS/Bobby Yip

路透香港1月16日 - 英商渣打银行(STAN.L)目前正设法提高资本，熟知该行思维的人士表示，上周渣打突然关闭全球股市业务，可能是其出脱数家亚洲银行持股的前奏。

熟知情况的人士表示，渣打银行最有可能出售的是在中国农业银行(601288.SS)价值6.21亿美元的持股。

渣打在印尼PT Bank Permata(BNLI.JK)持股45%，价值约为6.38亿美元，这部份持股也可能出售，不过交易时点可能是在完成出售农银持股之后。

本月稍早渣打银行关闭了大多数的全球股票业务，在零售银行裁员4,000人，积极扭转颓势。

但渣打集团首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)面临削减成本、进一步提升资本水平的压力，因大宗商品贷款的潜在损失意谓着需要额外备提44亿美元。

一位渣打前高管表示，“决定放弃股票业务并不难，但公司还有其他重大决定。”

渣打命运的转变反映出，在当前经济环境下，公司对新兴市场和商品的关注已从长处变成短板。

Jefferies的分析师本周在研究报告中称，“2008-2013年期间渣打受益的顺风因素，在2014年却成为了顶头风。”

持有其他银行的少数股权对渣打这样的银行已经变得没有吸引力，因新规要求其为这些股权持有更多的资本。

但银行人士谨慎地认为，这些资产还没有展开实质性的出售进程。

渣打发言人未予置评。消息人士也未被授权就此问题公开发表评论，因涉及为客户保密问题。

**可能的售股交易**

曾经参与类似交易的人士对路透表示，渣打对印尼Bank Permata的持股可能吸引亚洲银行业者、尤其是日本银行业者的兴趣。在国内成长低迷之际，日本银行业者一直在大规模扩大在印尼的业务。

渣打与印尼Astra International合作，于2004年购入Permata银行的控股股份。根据将渣打与Astra绑定的协议，任何售股交易都可能是复杂的。

渣打还持有越南Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB.HN)的15.4%股份，价值约为1.05亿美元。渣打还在2005年以1.23亿美元买入中国渤海银行20%股权。渤海银行目前没有上市。

但是，渣打可能谨慎对待出售中资银行持股，因担心这可能令中国当局不满，并留下该行退出中国的印象。

熟悉渣打想法的人士补充称，这意味着渣打可能选择通过让渤海银行上市，来出脱持股。

除了出售对银行的持股，渣打还可能采取其他撤资方式。

一名直接了解情况的消息人士称，渣打银行已经出售了部分由旗下私募股权分支所做的投资，价值约5.3亿美元。

该消息人士称，交易在去年年底完成。由于交易尚未公布，消息人士要求匿名。

渣打的飞机租赁业务Pembroke也可能出售。该业务在2007年买入，其网站信息显示经营着一个由98架飞机组成的机群。根据渣打的年报，截至2013年底，飞机和船只租赁业务价值49亿美元。

虽然进一步出售规模较大的业务，比如盈利的飞机租赁业务，可能让渣打感到痛苦，但最终或许证明是有必要的。

“他们需要作出一些重大决策，创可贴(贴OK绷)式的方法解决不了问题，”接近渣打的一位人士表示。(完)

(编译/审校 戴素萍/张荻/杜明霞/李春喜/张明钧/许娜)

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