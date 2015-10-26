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国际财经 | 2015年 10月 26日 星期一 10:32 BJT

渣打银行称将退出股票衍生品及可换股债券业务

路透香港10月26日 - 渣打银行(STAN.L)(2888.HK)周一宣布，计划退出股票衍生品及可换股债券业务，今年稍早该行决定关闭大部分全球股票业务。

渣打银行在声明中补充称，此举是削减成本和聚焦更有效地使用资金计划的一部分。将“循序渐进”地退出上述业务。

渣打银行数月前宣布，因关闭全球股票经纪、股票研究和股票上市业务，计划在全球裁员数千人。(完)

(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)

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