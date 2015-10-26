渣打银行称将退出股票衍生品及可换股债券业务

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透香港10月26日 - 渣打银行(STAN.L)(2888.HK)周一宣布，计划退出股票衍生品及可换股债券业务，今年稍早该行决定关闭大部分全球股票业务。
渣打银行在声明中补充称，此举是削减成本和聚焦更有效地使用资金计划的一部分。将“循序渐进”地退出上述业务。
渣打银行数月前宣布，因关闭全球股票经纪、股票研究和股票上市业务，计划在全球裁员数千人。(完)
(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。