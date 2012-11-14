渣打推出人民币环球指数

路透香港11月14日电---渣打银行周三推出人民币环球指数(RGI),为全球范围内首个追踪离岸人民币业务的行业指标,在中国加速推进人民币国际化之际,提供一种量化考察其趋势的方法.

该指数广泛衡量在香港、伦敦和新加坡进行的离岸人民币业务.

渣打银行表示,该指数覆盖四个关键领域,包括人民币存款、点心债、存单、贸易结算和其他国际支付,以及外汇交易.

RGI指数显示,2010年12月至2012年9月之间,人民币国际化业务规模增至七倍.香港在离岸人民币市场占了80%的份额,新加坡及伦敦各占10%.

"我们在与客户的对话中,发现他们很有兴趣想了解人民币走势,也想更加了解如何杠杆操作关键趋势,以进一步拓展业务."渣打银行(STAN.L)(2888.HK)现金管理及贸易部集团总裁Karen Fawcett说.

渣打也考虑在未来几年将台北、纽约等可能的未来离岸人民币交易中心纳入指数计算范围.(完)

--编译 田建华/李婷仪;审校 艾茂林

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