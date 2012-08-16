渣打正与其它美国机构磋商 以期就伊朗洗钱案达成和解

欧盟呼吁尽快达成协议 但希腊称不会再多缩减一文支出
路透雅典/维也纳2月16日 - 欧盟官员周四呼吁希腊与国际金主们尽快完成拖延已久的纾困计划评估，以保障经济复苏。但雅典方面表示，不会要求饱受撙节之苦的希腊人民再“缩减一欧元”的支出。
路透伦敦8月15日电---在迅速同意支付3.4亿美元与纽约州金融监管机构达成和解之後,渣打银行(STAN.L)还在寻求与其它美国当局达成集体和解协议.
目前该行首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)仍在美国,与此同时该行还在与其它机构谈判.
渣打的美国事务律师Sullivan和Cromwell将加快与其它机构谈判,以为此事画上句号.
渣打的一位发言人说:"与其它机构的谈判正在进行,我们正在与之磋商.可以设想会达成解体和解协议,"不过他没有为此给出一个时间表.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
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