渣打正与其它美国机构磋商 以期就伊朗洗钱案达成和解

路透伦敦8月15日电---在迅速同意支付3.4亿美元与纽约州金融监管机构达成和解之後,渣打银行(STAN.L)还在寻求与其它美国当局达成集体和解协议.

目前该行首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)仍在美国,与此同时该行还在与其它机构谈判.

渣打的美国事务律师Sullivan和Cromwell将加快与其它机构谈判,以为此事画上句号.

渣打的一位发言人说:"与其它机构的谈判正在进行,我们正在与之磋商.可以设想会达成解体和解协议,"不过他没有为此给出一个时间表.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。