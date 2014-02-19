渣打考虑卖出香港消费金融业务--消息人士

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透香港/新加坡2月19日 -熟悉情况的消息人士周三对路透表示，渣打银行(STAN.L)正在为其香港消费金融业务寻找买家，估价约5-7亿美元。
消息人士称，渣打目前正与一家顾问公司合作，要卖出当初在2004年收购的业务安信(Prime CreditLtd)，拍卖活动料将在未来几周启动。
消息人士拒绝具名，因为谈判还处于保密阶段。
“我们不对市场传言置评。”渣打驻香港的一位女发言人在邮件中对路透表示。
与此同时，根据路透先前的报导，渣打还在出售其在韩国的消费金融业务，并计划卖出在瑞士的私人银行业务。（完）
(编译 高琦 审校 张明钧)
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路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。