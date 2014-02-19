渣打考虑卖出香港消费金融业务--消息人士

路透香港/新加坡2月19日 -熟悉情况的消息人士周三对路透表示，渣打银行(STAN.L)正在为其香港消费金融业务寻找买家，估价约5-7亿美元。

消息人士称，渣打目前正与一家顾问公司合作，要卖出当初在2004年收购的业务安信(Prime CreditLtd)，拍卖活动料将在未来几周启动。

消息人士拒绝具名，因为谈判还处于保密阶段。

“我们不对市场传言置评。”渣打驻香港的一位女发言人在邮件中对路透表示。

与此同时，根据路透先前的报导，渣打还在出售其在韩国的消费金融业务，并计划卖出在瑞士的私人银行业务。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。