查韦斯宣称其癌症已痊愈

内瑞拉总统查韦斯周一宣称其癌症已痊愈，已作好为竞选连任总统造势的准备。查韦斯现年57岁，1999年起担任总统，他在去年年中被诊断出骨盆部位发生癌症病变。查韦斯在去年底曾宣称已治愈，但今年2月癌症复发。该国10月7日总统大选在即，其健康状况将成为重要因素。