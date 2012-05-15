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路透中文国际短讯 | 2012年 5月 15日 星期二 08:54 BJT

查韦斯结束治疗回国 充满活力

委内瑞拉总统查韦斯在古巴接受最新一轮放射治疗後，从哈瓦那飞抵委内瑞拉，在机场充满激情地发表讲话，还即兴唱起歌来，可能旨在表现活力。之前有谣言称他病入膏肓。

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